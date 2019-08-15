Суд арестовал владельца одесского отеля «Токио Стар»

Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения владельцу одесского отеля «Токио Стар» Вадима Черного, пожар в котором унес девять жизней.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, суд избрал меру пресечения владельцу одесского отеля «Токио Стар» Вадиму Черному в виде содержания под стражей.

19 августа Киевский районный суд Одессы объявил перерыв по избранию меры пресечения владельцу отеля «Токио Стар» Вадиму Черному.

Правоохранители задержали Вадима Черного после пожара в гостинице «Токио Стар», в которой погибли девять человек. Впоследствии владельцу одесского отеля прокуратура объявила о подозрении.