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На День государственного флага и День Независимости в Киеве запретят движение транспорта

Сегодня, 12:11 citynews.net.ua | Напечатать

В дни празднования Дня Государственного Флага и 28-й годовщины Независимости Украины на улицах центра города и Днепровского района Киева ограничат движение транспорта. Об этом говорится в распоряжении КГГА №1467.

В частности, запретят движение транспорта:

  • 23 августа с 07:00 до окончания мероприятий – на улице Крещатик во время поднятия Государственного Флага возле Киевской администрации;
  • 23 августа с 7:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре во время спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины";
  • 24 августа с 08:00 до 22:00 – на ул. Крещатик во время мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;
  • 24 августа с 07:00 до 13:00 – на Русановской набережной, Русановском бульваре и Днепровской набережной во время забега в вышиванках;
  • 24-25 августа – на улице Владимирской во время художественного фестиваля.

Транспортное движение временно ограничат и во время праздничных мероприятий:

  • 22 августа с 18:00 до 23:00 – на улицах Крещатик и Михайловской;
  • 23 августа с 17:00 – до завершения мероприятий 24 августа на улицах Большой Житомирской, Михайловской, Костельной, Трехсвятительской, Михаила Грушевского, Крещатик, Архитектора Городецкого, Владимирском спуске и аллеи Героев Небесной Сотни;
  • 24 августа с 10:00 до 12:00 – на улицах Владимирской, Большой Васильковской, Бассейной и на бульваре Тараса Шевченко.
  • 28 августа с 09:00 до 12:00 – на Воздухофлотском проспекте во время мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

В местах торжественных мероприятий также запретят парковку транспорта. Мэрия просит водителей учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.


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