В Ивано-Франковской области задержали таможенника при получении 2500 долларов США взятки

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, разоблачили начальника одного из таможенных постов Ивано-Франковской таможни ДФС Украины на вымогательстве неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США. Операция проведена совместно с ГУ БКОП СБ Украины и ГУ внутренней безопасности ДФС за процессуального руководства Военной прокуратуры Киевского гарнизона.

По предварительной информации служащий требовал неправомерную выгоду от физических лиц-предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при растаможивании товаров, ввозимых из стран ЕС. Для беспрепятственного оформления товара "ткани для изготовления роллет" руководитель таможенного поста уже получил 2000 долларов США.

На данный момент чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды.

Следователями готовится сообщение о подозрении в получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).