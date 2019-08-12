В Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя. Для задержания злоумышленников полиция ввела спецоперацию «Перехват».

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель.

«Сегодня, 16 августа, около 10:00 двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом Терен-4 и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество — установит экспертиза», — говорится в сообщении.

По данным полиции, после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле Opel серого цвета.

«Для задержания пропавшего авто и злоумышленников на территории Киевской области и столицы введено полицейскую операцию «Перехват», ориентированы все наряды полиции», — проинформировали в ведомстве.

В то же время, в Facebook сообщил о нападении на себя народный депутат Виталий Куприй.

«Только что осуществилось третье или четвертое на меня покушение. Меня обожгли сейчас баллончиком с жидкостью», — сообщил Куприй.

Он заявил, что нападавшими были «двое парней чеченской внешности и девушка».