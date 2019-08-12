В киевском «Динамо» назначен новый главный тренер

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) назначил главным тренером Алексея Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.

В тренерский штаб Алексея Михайличенко войдет его бывший партнер по «Динамо» Вадим Евтушенко. О других ассистентов главного тренера будет сообщено дополнительно».

Уже 16 августа планируется провести первую тренировку с командой и новым тренерским штабом.

Михайличенко уже возглавлял «Динамо» в 2002—2004 гг. В «Динамо» отмечают, что под его руководством «бело-синие» дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.