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В киевском «Динамо» назначен новый главный тренер

Сегодня, 16:14 citynews.net.ua | Напечатать

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) назначил главным тренером Алексея Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.

В тренерский штаб Алексея Михайличенко войдет его бывший партнер по «Динамо» Вадим Евтушенко. О других ассистентов главного тренера будет сообщено дополнительно».

Уже 16 августа планируется провести первую тренировку с командой и новым тренерским штабом.

Михайличенко уже возглавлял «Динамо» в 2002—2004 гг. В «Динамо» отмечают, что под его руководством «бело-синие» дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.

 


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