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В Запорожье следователь полиции организовал заказное убийство

Сегодня, 16:10 citynews.net.ua | Напечатать

В Запорожье следователь полиции организовал заказное убийствоСледователями теруправления ГБР, расположенного в городе Мелитополе, задержан полицейский который по заказу иностранного гражданина организовывал убийство представителя одной из национальных диаспор в городе Запорожье.

Как сообщает пресс-служба ГБР, убийство предотвращено, а лица готовившие его - задержаны.

Организатором убийства оказался следователь одного из районных отделов Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Он обратился к представителям криминального мира, которые, в свою очередь, нашли исполнителя убийства. За совершение преступления исполнитель, а также посредник от уголовного мира, должны были получить 4 тыс долларов США.

После того, как организатору показали фотографию якобы убитого человека, он передал первую часть суммы - 2 тыс долларов США. Его и посредника сразу задержали.

В случае удачного выполнения задания организатор намеревался привлечь исполнителя и посредника к убийству еще одного человека.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении и ходатайство следственного судьи об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.


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