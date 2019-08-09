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Путь к собственной галерее для художника: С чего начать?

Сегодня, 12:19 citynews.net.ua | Напечатать

Путь к собственной галерее для художника: С чего начать?Несмотря на многочисленные пути к успеху, многие художники, молодые и не очень, стремятся к одной и той же цели: создать галерею, чтобы показать и продать свои работы коллекционерам и музеям, которые помогут им организовать успешные выставки и, возможно, даже субсидируют их работу.

Если вы ищете отношения с дилером, который будет поддерживать и представлять вас, вам нужно знать, как этого добиться, а мир искусства, как известно, не прозрачен, когда дело доходит до таких вопросов. Могут ли новости по Украине дать какие-либо рекомендации по ускорению этого процесса? По словам нью-йоркских экспертов, есть определённые практические шаги:

1. Знайте себе цену

Лорен Виттельс, партнер нью-йоркской галереи Luhring Augustine, считает: «ДНК, которая должна лежать в основе каждого вашего решения, – ваша работа имеет ценность».

Вокруг полно недобросовестных людей, которые с радостью воспользуются рвением художников к возможностям – потенциально создавая прецедент для того, в каком свете представят ваши работы новости искусства. Не связывайтесь с людьми, которые не относятся к вам и вашим работам с уважением.

2. Присутствуйте

Художница Ребекка Морган проводит в Instagram свои сессии «Спроси меня о чем-нибудь» для художников. «Вы должны приложить усилия, чтобы посещать все возможные программы в галереях, которые вам нравятся», – говорит художница, которая готовит персональное шоу в нью-йоркской галерее Asya Geisberg. «Присутствуя и появляясь, вы станете узнаваемым лицом. Я думаю, что полезно публиковать фотографии с открытия или выставки; галереи также всегда смотрят, кто присутствует. По моему опыту, они почти всегда проверяют, кто публикует или подписывает книгу, или кто является постоянным посетителем».

3. Поставьте чёткую цель

Очень распространенная ошибка художников – рассматривать варианты галерей без разбора, как будто все галереи одинаковы. Знание того, на чем конкретно определенное пространство специализируется, и почему ваше искусство, в частности, будет работать на него, очень важно, если вы хотите, чтобы к вам относились серьезно.

4. Станьте создателем возможности

Поддерживать нового, неизвестного художника – риск для дилера. Задача – «попасть на радар». Как ни парадоксально, это означает, что лучший способ заставить кого-то показывать ваши работы – это начать показывать себя.


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