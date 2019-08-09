В Одессе уничтожено поголовье на 100 свинофермах из-за вспышки АЧС

Одесская область является лидером по количеству зафиксированных случаев африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщает пресс-служба ассоциации «Свиноводы Украины», с момента обнаружения вируса АЧС на территории Украины больше всего случаев зафиксировали в Одесской области. Так, согласно официальным данным, по состоянию на начало августа в Одесской области ликвидировали 58 вспышек болезни.

На борьбу с АЧС в Одесской области в целом было направлено 5 млн грн средств областного бюджета.

Также из-за вспышки болезни и высокой угрозы распространения вируса около 100 небольших промышленных свинохозяйств прекратили свою деятельность.

Впервые АЧС в Украине была зафиксирована в 2012 году. Только в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом году — уже почти 40.