» » В Одессе уничтожено поголовье на 100 свинофермах из-за вспышки АЧС

В Одессе уничтожено поголовье на 100 свинофермах из-за вспышки АЧС

Сегодня, 11:50 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе уничтожено поголовье на 100 свинофермах из-за вспышки АЧСОдесская область является лидером по количеству зафиксированных случаев африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщает пресс-служба ассоциации «Свиноводы Украины», с момента обнаружения вируса АЧС на территории Украины больше всего случаев зафиксировали в Одесской области. Так, согласно официальным данным, по состоянию на начало августа в Одесской области ликвидировали 58 вспышек болезни.

На борьбу с АЧС в Одесской области в целом было направлено 5 млн грн средств областного бюджета.

Также из-за вспышки болезни и высокой угрозы распространения вируса около 100 небольших промышленных свинохозяйств прекратили свою деятельность.

Впервые АЧС в Украине была зафиксирована в 2012 году. Только в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом году — уже почти 40.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:10

Во время ремонта моста в Станице Луганской планируют построить временный обходной мост, но проекта еще нет

Сегодня, 15:04

Суд заочно арестовал экс-министра внутренних дел Захарченко

Сегодня, 14:54

Кабмин решил снизить стоимость газа для Луганской ТЭС

Сегодня, 11:52

Красный Крест отправил в оккупированные РФ районы Донбасса более 200 тонн гуманитарной помощи

Сегодня, 10:17

Российские боевики сбили беспилотник ОБСЕ

Сегодня, 10:12

Российские террористы убили еще одного украинца во время «перемирия»

Сегодня, 00:09

При получении взятки в 1 миллион долларов задержан заместитель МинТОТ Юрий Грымчак

Вчера, 16:24

В Луганской области не ожидается изменений радиационного фона в результате аварии в РФ

Вчера, 12:45

С начала купального сезона в Луганской области утонули 14 человек

Вчера, 11:58

Рубежное отключают от водоснабжения из-за бездействия депутатов городского совета

Вчера, 11:27

В Луганской области чиновника подозревают в завышении стоимости ремонта школы на 700 тыс гривень

Вчера, 10:47

Российские террористы уже год держат в тюрьме луганского студента за любовь к Украине

Новости Украины:

Сегодня, 12:19

Путь к собственной галерее для художника: С чего начать?

Сегодня, 11:50

В Одессе уничтожено поголовье на 100 свинофермах из-за вспышки АЧС

Вчера, 11:14

В Украине ожидается подъем уровня рек и затопление части сельхозугодий в западных областях

Вчера, 10:57

В Ровно командир воинской части получил 10 тысяч долларов «отката» при закупках товаров

13-08-2019, 10:39

В Одессе на пляжах «Аркадия», «Отрада» и пляжах 10, 13, 16 станции Большого Фонтана морская вода не соответствует нормам

13-08-2019, 10:36

СБУ незаконно заблокировала работу Херсонского нефтеперевалочного комплекса

13-08-2019, 10:29

В Киеве опасно купаться на пляжах большинства водоемов

12-08-2019, 20:51

Вопросы реконструкции рынка 7 километр обсуждались сегодня в облгосадминистрации

12-08-2019, 20:49

В Одессе чиновники подозревают полицию в крышевании нелегальных торговцев на Дерибасовской

12-08-2019, 20:11

В Одессе прошел турнир по пляжной борьбе Beach Wrestling World Series

12-08-2019, 12:12

Главой Житомирской ОГА назначен брат топ-менеджера Коломойского

9-08-2019, 18:14

7-й километр опубликовал обращение к руководству ГУ ГСЧС

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 