В Украине ожидается подъем уровня рек и затопление части сельхозугодий в западных областях

По прогнозам в связи с ожидаемыми дождями ожидаются подъемы уровней воды над уровнями 13 августа без негативных последствий:

- 14-15 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) На 0,2 - 1,2 м, на реках Закарпатья - 0,2-1,0 м;

- 14-16 августа на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) На 0,2-0,7 м;

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, при значительных дождях возможно формирование значительного местного склонового стока, локальных селевых потоков.

В связи с сохранением значительных дождей, 14 - 15 августа на реках бассейна Днестра (Львовская обл.) Ожидается продолжение подъема уровней воды на 1,0 - 1,5 м над текущими уровнями.

Местами затопление заводей и сельхозяйственных угодий. При сильных дождях, местного склонового стока вероятное начальное затопление объектов в приречных населенных пунктах в Старосамборском, Самборском, Турковском и Дрогобычском районах Львовской области.

В горах существует угроза формирования селевых потоков.