В Ровно командир воинской части получил 10 тысяч долларов «отката» при закупках товаров

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, завершили досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей Ровенской, подозреваемого в вымогательстве и получении взятки. об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 000 долларов США за подписание им договоров между воинской частью и предприятием на поставленные товары.

В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.