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СБУ незаконно заблокировала работу Херсонского нефтеперевалочного комплекса

Сегодня, 10:36 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ незаконно заблокировала работу Херсонского нефтеперевалочного комплексаСотрудники СБУ в АР Крым заблокировали работу одного из причалов Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на заявление государственного "Предприятия по обеспечению нефтепродуктами".

Отмечается, что сотрудники СБУ вечером 10 августа зашли на территорию комплекса с целью обыска пришвартованного к причалу судна Mriya, который готовился осуществить отгрузку дизтоплива в резервуары предприятия.

В предоставленном судебном постановлении о проведении обыска было указано старое название судна - Vilga, с другим судовладельцем, в связи с чем ПОНП считает проникновение на территорию предприятия и судно незаконными.

Сообщается, что следователь СБУ, который руководил обыском, не смог объяснить, какое отношение имеет топливо к делу о предполагаемом незаконном посещении судном Vilga порта Севастополь в 2015 году.

С тех пор судовладелец танкера Vilga неоднократно менялся, а с 2015-го его владельцем стало ООО "Тефин", которое при покупке у прежних владельцев получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины.

"Во время обыска судна СБУ остановила выгрузку топлива и осуществила отбор проб с нарушением технологических требований. При этом нефтепродукты были задекларированы и прошли все процедуры таможенного контроля", - говорится в заявлении.

"В ПОНП есть обоснованные основания полагать, что незаконный отбор проб осуществлен с целью возможной фальсификации результатов их анализа и продолжения незаконного давления на предприятие", - заявил и.о. директора ГП Ярослав Ковалевский.

Отмечается, что отгрузка топлива была продолжена после приезда сотрудников полиции и адвокатов судовладельца в ночь на воскресенье, но уже вечером 11 августа сотрудники СБУ повторно прибыли на предприятие с требованием допустить их на территорию резервуарного парка нефтеперевалочного комплекса.

"Поскольку единственным документом, предъявленным следователями СБУ, было распоряжение и.о. начальника управления СБУ в АР Крым (базируется в Херсоне), охрана предприятия вызвала полицию, что помогло избежать очередного незаконного проникновения на территорию", - говорится в заявлении ПОНП.

"В результате действий сотрудников СБУ заблокирована работа одного из причалов нефтеперевалочного комплекса, а также нанесен ущерб репутации госпредприятия.

ПОНП готовит обращение в правоохранительные органы о незаконных действиях управления СБУ и ожидает быструю и объективную реакцию", - заявили на предприятии.

Напомним:

Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами".

 


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