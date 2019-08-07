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В Киеве опасно купаться на пляжах большинства водоемов

Сегодня, 10:29 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве опасно купаться на пляжах большинства водоемовКак сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве, исследованные пробы воды открытых водоемов на 05.08.2019р. не соответствуют требованиям санитарных правил.

Так, было обнаружено «превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Троещина» и «Водоворот»;

  • на пляже «Водоворот» зафиксировано наличие на поверхности воды мелкие водоросли;
  • водородный показатель — пляж «Радуга»;
  • биохимическая потребность в кислороде (БПК5): пляжи «Радуга» и «Тельбин».

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