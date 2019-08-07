В Киеве опасно купаться на пляжах большинства водоемов

Как сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве, исследованные пробы воды открытых водоемов на 05.08.2019р. не соответствуют требованиям санитарных правил.

Так, было обнаружено «превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Троещина» и «Водоворот»;