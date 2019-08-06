Вопросы реконструкции рынка 7 километр обсуждались сегодня в облгосадминистрации

В понедельник, 12 августа, прошла встреча по вопросам реконструкции рынка во главе с и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Светланой Шаталовой. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Промтоварный рынок 7-й километр.

В совещании приняли участие представители администрации рынка, предпринимателей, силовых и контролирующих служб области. По итогам встречи принято решение создать рабочую группу, которая будет заниматься выработкой совместных действий по урегулированию проблемных вопросов, которые возникают в связи с необходимостью реконструкции на торговой площадке с ангарами на рынке. Достигнуто понимание с областной службой ГСЧС о необходимости пересмотра сроков вынесенных предписаний, связанных с нарушениями пожарной безопасности и техническим состоянием сооружений.

СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. (Адрес: Одесская область, Овидиопольский район, пгт Авангард, ул. Базовая, 20). На рынке работают около 60-ти тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. На территории располагаются автостанция, банк, сеть кафе и ресторанов, а также отделение полиции, пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь. Ежедневно Промтоварный рынок «Седьмой километр» посещают до 200 тысяч человек. Время работы рынка: с понедельника по четверг — с 6.00 до 15.00, суббота и воскресенье — с 6.00 до 16.00. Пятница — выходной