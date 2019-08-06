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В Одессе чиновники подозревают полицию в крышевании нелегальных торговцев на Дерибасовской

Сегодня, 20:49 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе чиновники подозревают полицию в крышевании нелегальных торговцев на ДерибасовскойСегодня на аппаратном совещании в мэрии Труханов заявил, что победить до конца нелегальный бизнес стало сложно, так как «лохотронщиков» теперь предупреждают и он даже знает фамилию «крота». Как сообщает сайт «Думская» со ссылкой на источники в мэрии, подозрение пало на участкового инспектора полиции.

«Готовя очередной рейд, мы уведомили о нем участкового инспектора Приморского отдела полиции. Почти сразу после нашего разговора с ним торговцы начали спешно собираться. Об этом сообщили также наши наблюдатели, которые находились на Дерибасовской и следили за ситуацией, кроме того это видно на камерах видеонаблюдения», — рассказал сотрудник управления.

Чтобы проверить точно свои подозрения чиновники мэрии сообщили в полицию, что рейд отменяется — якобы в субботу не удалось найти сотрудников. Сразу же после этого звонка все торговцы вернулись на свои места и продолжили работать.


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