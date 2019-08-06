В Одессе прошел турнир по пляжной борьбе Beach Wrestling World Series

В Одессе прошел турнир по пляжной борьбе Beach Wrestling World SeriesСегодня, 20:11
С 9 по 12 августа 2019 года в Одессе, на базе Центра пляжных видов спорта (14-я станция Большого Фонтана), проходил международный турнир по пляжной борьбе – третий этап из четырех серий международных турниров Beach Wrestling World Series среди взрослых по пляжной борьбе, а также чемпионат мира по пляжной борьбе среди кадетов и юниоров.
В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 17-ти стран мира.
Взрослые спортсмены соревновались в четырех весовых категориях, в частности:
- мужчины - 70, 80, 90, 90+кг;
- женщины - 50, 60, 70, 70+ кг.
По результатам турнира Beach Wrestling World Series среди взрослых победителями и призерами среди мужчин стали:
- Семен Радулов – 1 место (70 кг) UKR;
- Тимоти Аллен – 2 место (70 кг) USA;
- Егор Мурадян – 3 место (70 кг) UKR;
- Сергей Пономаренко – 1 место (80 кг) UKR;
- Василий Михайлов – 2 место (80 кг) UKR;
- Георгиос Кулучидис – 3 место (80 кг)GRC;
- Петр Янулов – 1 место (90 кг) MDA;
- Виктор Соловьев – 2 место (90 кг) UKR;
- Оян Назариани – 1 место (90+ кг)AZE
- Роман Довхалюк – 2 место (90+ кг) UKR;
- Махамед Закарьев – 3 место (90+ кг) UKR;
В турнире среди женщин победительницами стали:
- Катерина Машкевич – 1 место (50 кг) UKR;
- Валерия Симонкина-Златова – 1 место (60 кг) UKR;
- Анна Мазуркевич – 1 место (70 кг) UKR;
- Айкатерини Эйрини Пицява – 1 место (70+ кг) GRC;
- Галина Ковалевская – 2 место (70+ кг) UKR;
- Катрин Фрилсет – 3 место (70+ кг) NOR.
Все победители и призеры турнира Beach Wrestling World Series получили памятные медали и грамоты.