В Одессе прошел турнир по пляжной борьбе Beach Wrestling World Series

С 9 по 12 августа 2019 года в Одессе, на базе Центра пляжных видов спорта (14-я станция Большого Фонтана), проходил международный турнир по пляжной борьбе – третий этап из четырех серий международных турниров Beach Wrestling World Series среди взрослых по пляжной борьбе, а также чемпионат мира по пляжной борьбе среди кадетов и юниоров.

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 17-ти стран мира.

Взрослые спортсмены соревновались в четырех весовых категориях, в частности:

- мужчины - 70, 80, 90, 90+кг;

- женщины - 50, 60, 70, 70+ кг.

По результатам турнира Beach Wrestling World Series среди взрослых победителями и призерами среди мужчин стали:

- Семен Радулов – 1 место (70 кг) UKR;

- Тимоти Аллен – 2 место (70 кг) USA;

- Егор Мурадян – 3 место (70 кг) UKR;

- Сергей Пономаренко – 1 место (80 кг) UKR;

- Василий Михайлов – 2 место (80 кг) UKR;

- Георгиос Кулучидис – 3 место (80 кг)GRC;

- Петр Янулов – 1 место (90 кг) MDA;

- Виктор Соловьев – 2 место (90 кг) UKR;

- Оян Назариани – 1 место (90+ кг)AZE

- Роман Довхалюк – 2 место (90+ кг) UKR;

- Махамед Закарьев – 3 место (90+ кг) UKR;

В турнире среди женщин победительницами стали:

- Катерина Машкевич – 1 место (50 кг) UKR;

- Валерия Симонкина-Златова – 1 место (60 кг) UKR;

- Анна Мазуркевич – 1 место (70 кг) UKR;

- Айкатерини Эйрини Пицява – 1 место (70+ кг) GRC;

- Галина Ковалевская – 2 место (70+ кг) UKR;

- Катрин Фрилсет – 3 место (70+ кг) NOR.

Все победители и призеры турнира Beach Wrestling World Series получили памятные медали и грамоты.