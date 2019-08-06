Главой Житомирской ОГА назначен брат топ-менеджера Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Бунечко новым главой Житомирской областной государственной администрации. Соответствующее объявление он сделал в ходе рабочего визита в Житомирскую область.

Отметим, ранее Бунечко был первым заместителем начальника главного управления - начальником управления ГУ (с дислокацией в Мариуполе) регионального органа Службы безопасности Украины.

Бунечко родился в 1973 году в городе Сарны Ровенской области. В 1995-м окончил исторический факультет Волынского университета им. Леси Украинки, спустя два года - академию СБУ по специальности правоведение. До назначения губернатором работал первым замглавы регионального главка СБУ в Мариуполе.

Судя по данным в электронной декларации Бунечко за 2018 год, он прописан в Киеве, но до недавнего времени проживал якобы в поселке Приморское, который находится между Мариуполем и фронтовым Широкино.

Отметим, некоторые СМИ связывают Виталия Бунечко с олигархом Игорем Коломойским. В частности, его родной брат Вячеслав Бунечко занимает пост начальника одного из департаментов "Укрнафты", которая находится под операционным управлением группы "Приват" Коломойского и Геннадия Боголюбова.