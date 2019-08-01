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7-й километр опубликовал обращение к руководству ГУ ГСЧС

Вчера, 18:14 citynews.net.ua | Напечатать

7-й километр опубликовал обращение к руководству ГУ ГСЧСАдминистрация ООО «ПРОМТОВАРНЫЙ РЫНОК» («7 километр») обратилась с официальным письмом к руководству Главного Управления ГСЧС Украины в Одесской области. Поводом для обращения компании стало категорическое требование пожарных выполнить в полном объеме предписание службы №82 от 25.07.2019 г. по ряду торговых площадок (Ангары № 1, 2, 3.),- говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Напомним, что предписание спасателей указывает на категорическое несоответствие указанных объектов текущим требованиям и нормам службы ГСЧС. Согласно этому документу, на данных объектах должна быть проведена реконструкция, позволяющая дополнительно обезопасить жизни и здоровье посетителей и покупателей торговых объектов этих трёх площадок. «Мы понимаем всю полноту ответственности руководства предприятия за безопасность работников, реализаторов, а также их имущества. Поэтому, принимая во внимание возможные последствия отсутствия должного реагирования на техногенные угрозы, сообщаем о начале плановой реконструкции Ангаров 1,2,3. Реконструкция будет проведена в связи с жизненно важной необходимостью устранения нарушений правил пожарной безопасности, согласно Предписанию №82 от 25.07.2019.», - отмечается в документе.

«Реконструкция ангаров - неотъемлемая часть процесса развития Промтоварного рынка. Она направлена на модернизацию предприятия и установку торговых объектов, соответствующих современным требованиям безопасности осуществления торговой деятельности, усовершенствования сети торговых площадей и проходов, обновления инженерных коммуникаций»,- сказано в обращении администрации 7-го километра в областную ГСЧС.

«События последнего времени, подобные недавнему масштабному пожару на крытом рынке в Днепровском районе столицы, указывают, что огненная стихия беспощадна к тем, кто пренебрегает требованиями безопасности. Учитывая, что эти работы повлекут неудобства для предпринимателей, арендующих данные торговые площади, мы убедительно просим Органы Государственного пожарного надзора об отсрочке, необходимой для подготовки к началу запланированных работ и урегулирования всех технических и юридических коллизий, вызванных предписанием ГСЧС № 82.

В настоящий момент Администрацией ООО «Промтоварный рынок» подано обращение в органы Государственного пожарного надзора о предоставлении отсрочки исполнения Предписания с 01.09.2019 до 01.11. 2019г.

Как отметил директор ООО «Промтоварный рынок»  Василий Мозгальский,  «бизнес любого масштаба и профиля всегда старается планировать свою работу. У нас на рынке работают достаточно профессиональные предприниматели, которые имеют и большой опыт работы, и проектный подход к своим торговым местам как к предприятию. И вдруг, посреди торгового года, в разгар сезона подготовки к новому школьному году, наши предприниматели площадок «Ангары» оказываются перед необходимостью пересмотреть годовой план финансовых вложений. Понимая всю глубину проблемы, я уверен, руководство областного  ГСЧС достаточно компетентно, чтобы учесть все нюансы сложившей ситуации. Со своей же стороны хочу заверить наши бизнесменов, что готов делать всё возможное для удобства их работы вплоть до того, чтобы выступить посредником для открытия соответствующих кредитных линий для проведения реконструкции объектов, указанных в предписании областного ГСЧС №82 от 25.07.2019».

СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. (Адрес: Одесская область, Овидиопольский район, пгт Авангард, ул. Базовая, 20). На рынке работают около 60-ти тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. На территории располагаются автостанция, банк, сеть кафе и ресторанов, а также отделение полиции, пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь. Ежедневно Промтоварный рынок «Седьмой километр» посещают до 200 тысяч человек. Время работы рынка: с понедельника по четверг — с 6.00 до 15.00, суббота и воскресенье — с 6.00 до 16.00. Пятница — выходной.


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