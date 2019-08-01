В Киеве задержали прокуроров при получении 5000 долларов взятки

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве задержали двух прокуроров одной из местных прокуратур за вымогательство и получение неправомерной выгоды от предпринимателя. Об єтом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, прокуроры одной из Киевских местных прокуратур требовали от предпринимателя 5000 долларов США. За взятку за правоохранители обещали не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности и содействие в работе его АЗС.

Деньги передавались прокурорам при посредничестве гражданского лица.

В Результате спецоперации прокуроры-вымогатели были задержаны при получении 5000 долларов от предпринимателя.

В настоящее время следователями ГБР проводятся обыски по месту работы правоохранителей и решается вопрос избрания в отношении правоохранителей меры пресечения.