Сегодня одесский Седьмой километр получает новое развитие - директор Василий Мозгальский

«Вам хочется ярких впечатлений? Их у нас есть»! Василий Мозгальский о том, чем радует своих посетителей Промтоварный рынок «7 километр»

Наш мир полон колоритных мест, оставляющих впечатления на всю жизнь.

Опытные туристы, окунаясь в атмосферу стран и городов, не оставляют без внимания и местные рынки, в поисках товаров и сувениров. Поэтому многие рынки веками не теряют актуальности.

В Украине таким рынком удивляет Одесса. «7 километр» признан крупнейшим в Европе. О настоящем и будущем предприятия нам любезно рассказал его директор Василий Мозгальский.

– Василий Иосифович, не секрет, что для гостей Одессы посещение «7 километра» стало входить в обязательную культурную программу. И если мотивы наших граждан вполне понятны, то как бы вы могли прокомментировать растущую популярность у зарубежных туристов?

– Да, это факт. Я с уверенностью могу сказать, что «7 километр» стал одной из туристических достопримечательностей нашего прекрасного города. В Одессу приезжают зарядиться её особой энергетикой и колоритом. А без визита на «7 километр» эта подзарядка будет, увы, неполной.

С каждым годом отмечается повышение интереса туроператоров к Промтоварному рынку. Групповые экскурсии проводятся на рынке все чаще. Так и с приходом этого лета – к нам буквально хлынули потоки гостей Одессы. Мы наблюдаем стабильное еженедельное посещение групп иностранных туристов.

У нас ведь можно не только что-то купить на память, а еще и получить много приятных впечатлений. Традиционно, туристическая группа знакомится с историей и современными масштабами нашего города в городе, по ходу посещая основные контейнерные площадки. А затем все обязательно остаются у нас на обед в многочисленных кафе и ресторанчиках, где представлены аутентичные блюда десяти стран мира.

В июле мы встретили большой автобус с группой туристов из Израиля. Это уже третий организованный массовый заезд гостей с Земли Обетованной на «7 километр». Так же за июнь и июль с колоритом нашего рынка ознакомились туристы из Италии, Испании и Германии.

– На самом деле это феноменально! Кто бы мог представить, что всё повидавших европейцев есть чем удивить на казалось бы обычном рынке.

– Давайте не будем скромничать, в Одессе нет ничего обычного – у нас феноменально всё! И всплеск интереса иностранцев к «7 километру» вызван не только тем, что это самый огромный рынок по меркам Европы.

Здесь действительно есть чем заняться самым избалованным любителям шопинга. Если раньше шоп-туры в Одессу предлагались агентствами в основном для жителей Приднестровья, Молдовы и Беларуси, то сейчас наблюдается рост покупательского спроса граждан Евросоюза на обширный ассортимент «7 километра», с учётом его общедоступных цен, многообразия товаров, высокого уровня обслуживания и доброжелательности продавцов.

Сейчас уже, как правило, туристические и транспортные компании сами отмечают, что поездки на одесский «7 километр» в качестве шоп-туров все более популярны. Во многом, благодаря растущей известности рынка.

– Похоже, это тот самый случай, когда авторитет в прямом смысле работает на вас! А вот легче ли вам при этом стало удерживаться на плаву?

– У нас не бывает поводов для расслабления. Оптово-розничная специфика работы величайшего в Европе Промтоварного рынка отличается фактически ежедневной сменой ассортимента. К нам прибывают десятки грузовых автомобилей, с партиями самых разнообразных товаров, из Черноморского и Одесского торговых портов. Плюс к этому еще и доставки с международных авиалиний из стран Европы и Азии.

Кроме того, грузовым наземным транспортом, на наш рынок постоянно прибывают товары от отечественных производителей – из Западной Украины, центральных и восточных областей страны. Каждую неделю не менее 20 крупнотоннажных грузовиков.

Таким образом, на «7 километре» осуществляется ежедневный завоз новых товаров!

Чтобы вам стало понятнее – в разгар сезона, ассортимент определенных видов продукции полностью обновляется ежедневно!

Благодаря соблюдению баланса, согласно четкой стратегии развития ООО «Промрынок», увеличивается число постоянных покупателей. Так же, мы грамотно и своевременно проводим рекламные кампании для привлечения покупателей из других областей на наш рынок. В результате, наше предприятие уверенно растёт и расширяется.

– В таком случае интересно подробнее услышать о ваших постоянных покупателях. Какие регионы Украины лидируют в сотрудничестве с вами?

– Специалисты нашей службы организации размещения и движения транспорта систематически проводят сравнительный анализ заездов посетителей из всех регионов. Так мы оптимизируем размещение транспорта на «7 километре».

На основании ежедневного статистического анализа формируется список посещаемости, позволяющий оценить географию заездов в целом. Помимо одесситов и жителей нашей области, наибольшую часть посетителей рынка представляют покупатели из Николаева, Киева и Херсона.

Вместе с тем, сезон от сезона у нас заметно чаще гостят коммерсанты центральных и западных регионов Украины.

А сравнив данные за май 2013 и 2019 годов, мы отметили фактическое удвоение количества покупателей из восточных регионов, а также Винницкой и Кропивницкой областей.

Значительно возрос и приток новых постоянных клиентов из Молдовы и Приднестровья. С мая текущего года на рынок устремились жители Беларуси, приезжающие, как на отдых, так и специально за покупками на наш рынок. Традиционно ждем значительное увеличение белорусских покупателей в июле и августе.

И еще, в завершение географической темы, хотелось бы отметить одну любопытную деталь. Характерно, что у каждого торгового комплекса на рынке – а их всего четыре, исторически сложился своя «география» оптовиков – скажем, на торговые комплексы №1 и 2 традиционно приезжают автобусы и микроавтобусы из восточных регионов и центральных областей Украины, а 3-й и 4-й облюбовали оптовики из Молдовы, Приднестровья, Беларуси и Западной Украины.

– До начала нового учебного года – уже буквально месяц. Всё ли у вас готово к празднику? Порадуете ли родителей и школьников чем-то особым к 1 сентября?

– А как же! Уже с начала июля на «7 километр» активно завозят школьную форму как от отечественного производителя и одесских фабрик, так и коллекций из Турции, Польши и Китая. Продавцы отмечают, что цены на школьную форму пока держатся на уровне прошлогодних. При этом ассортимент значительно шире – как по цветовой гамме, так и по представленным моделям.

Мы с радостью приглашаем на Промтоварный рынок «7 километр» всех, кому пора готовиться к школьному сезону. У нас, как всегда, самый широкий ассортимент и самые демократичные цены!

Хочу добавить, что началу учебного года, по сложившейся доброй традиции, Администрация и предприниматели «7 километра» обязательно окажут адресную помощь детям. Нашим подшефным школе-интернату для детей с недостатками в психофизическом развитии (г. Белгород-Днестровский), детскому отделению областной психиатрической больницы №2. Не оставим без внимания и детей из интернатов и домов ребенка Луганской области, которые размещены в пгт Сергеевка под Одессой, для которых готовим гуманитарный поезд.

Мы искренне желаем всем ребятам счастливого детства, ярких впечатлений, здоровья, светлых и радостных дней!

– Василий Иосифович, ваше предприятие выступает инициатором множества благотворительных и социальных проектов. И при этом вы неоднократно утверждали, что вы вне политики. Как такое возможно?

– Давайте разъясню. Кроме наших собственных благотворительных инициатив, воплощаемых по зову неравнодушных сердец работников «7 километра», мы участвуем так же в многочисленных проектах других организаций, если их направленность не идёт вразрез с нашими взглядами.

Поэтому мы стараемся выделять средства, или предоставлять свою территорию для проведения только тех мероприятий, которые соответствуют нашим принципам. Ни политическая реклама, ни агитация к таковым не относятся. Поэтому, за все время проведения недавней избирательной кампании на территории рынка не было замечено палаток и бордов соответствующего содержания.

А в своей благотворительной деятельности мы акцентируем внимание на спасении жизни людей. Так завещал основатель рынка Виктор Леонтьевич Добрянский, и предприятие по сей день следует его воле.

Задуманные нами самостоятельные мероприятия, претворяются в жизнь, без участия каких бы то ни было политических партий. Всё что мы - это, исключительно за счёт добровольных пожертвований наших учредителей, собственных средств Администрации рынка и неравнодушных предпринимателей. Уверен в дальнейших успехах «7 километра» по всем направлениям нашей с вами сегодняшней беседы.

Я знаю что в нынешнем году Промтоварный рынок «7-й километр» отмечает 30 лет со дня основания. Расскажете подробнее?

Мы сейчас в стадии подготовки комплекса мероприятий праздничной программы, так что подробней об этом я расскажу в нашу следующую встречу, поэтому всех секретов, я сейчас раскрывать не стану. Хочу лишь выделить один очень важный аспект. За прошедшие годы, Рынок значительно продвинулся в своём развитии. Мы шагнули далеко за пределы локального предприятия, расширив масштабы работы до межрегионального а затем и международного уровня. Поэтому, и я думаю, что многие меня поддержат, самое время нам разработать новый образ, новый брэнд предприятия, который объединит и славные традиции нашей компании, и те перспективы развития, которые мы закладываем уже сегодня. К 30 годовщине рынка мы объявим конкурс среди наших предпринимателей на лучшее название будущего 7-го километра. С подведением его итогов в ходе торжеств, которые планируются нами к этой дате.

Будут и призы?

Давайте дождемся праздничных мероприятий, которые пройдут в конце декабря. Вы всё увидите сами.

Ярослав Краевой