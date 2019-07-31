В Одесской области сожитель взорвал себя и женщину гранатой

В Одесской области мужчина убил себя и женщину взорвав гранату в больничном пищеблоке. Убийство произошло в Раздельнянской районной больнице Одесской области.

Полиция предполагает, что гранаты принес в больницу 64-летний сожитель повара учреждения. Женщина находилась в здании сама.

Взрыв произошел, как только человек закрыл дверь.

На месте происшествия взрывотехники обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие, но не сработала. При осмотре установили, что взорвалась граната Ф-1.

Событие квалифицировали по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.