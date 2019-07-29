В Запорожской области пьяный полицейский задавил пешехода

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции одного из подразделений ГУ Нацполиции в Запорожской области.

По предварительной информации 5 августа 2019 на центральной улице города Каменка-Днепровская Запорожской области водитель автомобиля марки «Daewoo», находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешехода в результате которого женщина получила телесные повреждения средней тяжести.

За рулем автомобиля марки находился сотрудник полиции одного из отделений ГУ Нацполиции в Запорожской области;

В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.