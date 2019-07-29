7-8 сентября в Одессе пройдут Международные соревнования по плаванию на открытой воде

7-8 сентября 2019 года на одесском пляже Ланжерон пройдут II Международные соревнования по плаванию на открытой воде OCEANMAN ODESSA 2019.

10 женщин и 10 мужчин, приплывшие первыми в одесских заплывах на 10 и 5 км, автоматически получают возможность посоревноваться в финале международных состязаний, которые пройдут в Мексике 14-15 декабря этого года.

«Одесса сегодня занимает позиции динамично развивающегося украинского города. Спортивный туризм – одно из направлений, которое привлекает в наш город гостей со всего мира. Мы хотим, чтобы данный заплыв стал постоянным в календаре спортивных событий Одессы», - отметил Геннадий Труханов.

Все желающие принять участие в заплывах могут пройти регистрацию на сайте