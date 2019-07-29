В Одессе не рекомендуют купаться на городских пляжах - опасность заболеть

В Одессе не рекомендуют купаться на городских пляжах - опасность заболетьСегодня, 11:33
После ливней 3-4 августа и выпавшей двухмесячной нормы осадков большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей Одессы
Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, после ливней большое количество поверхностных вод попала в акваторию пляжей города.
Это может спровоцировать рост инфекционных заболеваний, передающихся водным путем.
Данная рекомендация будет действовать до особого распоряжения, отметили в горсовете.