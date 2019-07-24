В центре Днепра пьяный водитель перевернул маршрутку с пассажирами

В Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого при столкновении с автомобилем маршрутка перевернулась на бок, в результате чего пострадали 13 человек.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепра, полицейские преследовали автомобиль Hyundai Getz, который был в ориентировке за совершение правонарушения. На неоднократные требования патрульных остановиться, водитель не реагировал. Нарушив правила дорожного движения, он совершил столкновение с маршрутным такси Mercedes Sprinter. От удара автобус с пассажирами опрокинулся на бок.

Водителя автомобиля, который, по предварительной информации, был пьян, доставили в больницу с многочисленными переломами.

В результате ДТП пострадали 11 пассажиров микроавтобуса, а также водитель и пассажир автомобиля Hyundai Getz.

В полиции сообщают, что открыто уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).