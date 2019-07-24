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В центре Днепра пьяный водитель перевернул маршрутку с пассажирами

Сегодня, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого при столкновении с автомобилем маршрутка перевернулась на бок, в результате чего пострадали 13 человек.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепра, полицейские преследовали автомобиль Hyundai Getz, который был в ориентировке за совершение правонарушения. На неоднократные требования патрульных остановиться, водитель не реагировал. Нарушив правила дорожного движения, он совершил столкновение с маршрутным такси Mercedes Sprinter.  От удара автобус с пассажирами опрокинулся на бок.

Водителя автомобиля, который, по предварительной информации, был пьян, доставили в больницу с многочисленными переломами.

В результате ДТП пострадали 11 пассажиров микроавтобуса, а также водитель и пассажир автомобиля Hyundai Getz.

В полиции сообщают, что открыто уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).


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