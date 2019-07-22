Россиянин за 1500 долларов США пытался «выкупить» товарища у пограничников

Попытка взятки пограничникам Одесского отряда зафиксирована сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, военной прокуратурой Одесского гарнизона и представителями Нацполиции в аэропорту Одессы. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

28 июля авиарейсом из Минска в пункт пропуска «Одесса-авиа» прибыл гражданин Российской Федерации, которому было отказано в пропуске на территорию Украины.

В зале ожидания находился его товарищ, который решил «уладить» ситуацию и предложил пограничникам денежное вознаграждение в сумме 1500 долларов США за содействие в пропуске в нашу страну его соотечественника. Пограничники категорически отказались от неправомерной выгоды и оформили на взяткодателя материалы по ч.3 ст. 369 УК.

Материалы дела переданы в военную прокуратуру и Нацполицию.