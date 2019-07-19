Николай Козырев: После выборов - куда?

Выборы в Верховную Раду столкнули «социальную плиту» с украинским антисоциальным государством, каковым оно стало вопреки Конституции. Это вызвало землетрясение, и по стенам громадного здания бюрократии с табличкой «Коррупция» пошли трещины. А в обществе пошла волна противоречивых настроений. Тут и эйфория романтиков политической «бури и натиска» под брендом «Слуга народа» и радикальный пессимизм «державников-ЕС», маскируемый драматической позой жертвы «плохих избирателей». Достаточно заглянуть на страницу В. Вятровича, не прошедшего в Раду, – его горделивая поза стоика, принимающего поражение, как почётную награду, выражает непреклонную решимость и дальше «бороться с совком», который он будет «вытаскивать из зеленого болота».

Что же касается тех наблюдателей, кого интересуют не электоральные проценты и карты политического пасьянса, а исторический смысл новой реальности, то здесь можно наблюдать состояние метафизического шока. Шока от предчувствия возможной катастрофы.

Все наши сегодняшние события в контексте выборов - это очень серьёзная историческая драма, от которой общество старательно в страхе отводит глаза. Ведь страна на грани катастрофы, и дело даже не в экономике, которая может коллапсировать в случае мирового кризиса. Важнее, мне кажется, та опасность, которая уже сегодня висит топором над нашей головой: либо Украина пойдет по пути исполнения «плана Путина» по дезинтеграции и гибели её как независимого государства, либо она во время войны примет немедленные меры по пресечению действий колаборантов. А уж потом будет думать, как совершить «скачёк над пропастью» в новое измерение модернизации государственных институтов и устойчивого развития.

Украинские выборы, в отличие от российских, по своему политическому содержанию это всегда реализация права народа на восстание против правителей, которые перепутали свой семейный бюджет с государственным. Так было и в этот раз: избиратели прогнали Порошенко, потому что он в разы разбогател во время войны и потерял доверие. Это основное.

Да, он проводил нужные реформы и многое сделал, но при этом совершил ту же роковую ошибку, что и тридцать лет назад Михаил Горбачев. Тогда генсек старался «перестроить» страну на демократический лад, но сохраняя при этом свою системную опору - привилегии коммунистической номенклатуры. Это привело к непримиримым противоречиям внутри правящего класса и их результату - путчу реакционного крыла номенклатуры в августе1991 года. Так и Петр Порошенко инициировал необходимые реформы, но так, чтобы сохранить свою системную опору - монопольные привилегии одной группы олигархии в экономике и политике. Что и стало причиной внутренних противоречий среди влиятельных групп по линии размежевания «Коломойский – Порошенко», а также к антагонизму президента с народом. В результате фактически Порошенко возглавил антимайданную контрреволюцию, ярким выражением которой стало его царское благоволение экономическому и политическому возвышению во время войны Медведчука, демона политического оппортунизма. И просто врага Украины.

Если главнокомандующий во время войны богатеет даже в ущерб боеготовности армии, это уж слишком даже для Сомали! За это во время войны вообще-то расстреливают. Это ещё хорошо, что массовый протест против такой наглой коррупции на вершине власти был удачно, без масштабного бунта, канализирован в избирательные урны. Электоральный протест объединил украинское общество во всех регионах, даже в армии!

Не удивительно, что народный «терпець урвався». А после убийства Кати Ганзюк и развязанного террора против гражданских активистов, демонстративной неподсудности криминалитета в лице одесского мэра Труханова, после апогея коррупции в деле Свинарчуков - в обществе наступило состояние нравственного удушья – стало нечем дышать! Ситуация разродилась «апрельским бунтом» избирателей на президентских выборах 2019 года.

В такой ситуации выбор Зеленского имеет вполне закономерный высокий уровень легитимности. Можно сколько угодно саркастически иронизировать по поводу «фактора Квартала-95», «совка» и «пипла», но выборы только проявили новую реальность, которую до этого старались не замечать, - реальность имитационной демократии, за витриной которой благоденствует олигархия в системе феодальной рентной экономики. Этот архаичный по структуре получения дохода правящий класс прекрасно использует демократические формы правления и рыночный обмен в глобальной экономике для капитализации земельной (природной) ренты, получаемой на украинских госпредприятиях добывающих отраслей и взимаемой с населения «подворной подати» в виде завышенных тарифов за коммунальные услуги. При этом сохраняются феодальные механизмы изъятия ренты – структура патрон-клиентских отношений личной зависимости в сфере труда и обмена, а так же таких кабальных отношений в сфере политики, как подкуп избирателей.

Выборы в Верховную Раду трансформировали апрельский «бунт избирателей» в июльскую «электоральную революцию». Избиратели разбили витрину имитационной демократии – и что же мы увидели? Мы увидели не работающие институты государства, а мафию, которая даже войну превратила в доходный промысел!

Это мирное продолжение Майдана-2014 с его императивом антиолигархического протеста, снёсшего обанкротившиеся политические элиты, как цунами сносит старые лачуги на берегу моря. На общественную сцену вышли новые социальные группы, чей социальный статус определяется не только «классовым» критерием - мерой их участия во владении, распределении и использовании общественного богатства. Раньше это был решающий фактор участия во власти, напрямую связывающий её с теневым сектором экономики. А сейчас вдруг на политической сцене оказались не только представители беловортничковой протобуржуазной элиты мелкого бизнеса, но и деклассированные маргиналы, вооруженные всего лишь компьютерной мышкой, смартфоном и модным брендом «Слуга народа» наперевес.

Маркером этой исторической мизансцены стала победа свадебного фотографа над акулой дикого капитализма, миллионером и генеральным директором промышленного гиганта.

Эту фантастическую социальную и политическую динамику сегодня определяет критически резкий разрыв в структуре доходов между богатыми и бедными. Этот разрыв лежит в основе главного социального противоречия между мощным сплоченным правящим классом олигархии докапиталистического, квази-феодального типа и разпорошенным, неструктурированным (деклассированным) обществом, которое объединяет не общий труд, не общая молитва, не общие ценности, а - телевизор.

Эту электронную машину в каждой квартире правящий класс использует как аналог костра в первобытном племени, вокруг которого сидят аборигены и часами слушают какого-нибудь очередного колдуна. Сегодня, например, главный колдун - агент Путина. Он в маске голубя мира изо дня в день обличает «партию войны». И эта техника запланированного в Кремле тотального отключения мозгов украинцев, каждый день хоронящих убитых Путиным украинцев, неплохо сработала - из общественного дискурса исчезло представление о самом главном. О том, что если враг коварно захватил часть территории, убил и покалечил десятки тысяч лучших сынов народа, то сохранить страну и достичь мира можно только одним путем – когда весь народ становится партией войны.

И только в этом случае мандат президента позволит ему во внешней политике достойно представлять Украину и достигать такого уровня дипломатии, когда, возможно, военного решения проблемы восстановления суверенитета и не потребуется, либо это решение будет приниматься в ООН. В этом случае эта война станет первым пунктом в международной повестке дня, а Украина получит настоящую поддержку для восстановления своего суверенитета в границах 2013 года. Тогда Специальный Гаагский суд для Украины и дело «МН-17» разбудят международное право в Совете безопасности ООН, а лидер русского фашизма займёт вакантное место, освобожденное Слободаном Милошевичем.

Не уверен, что избранный президент Владимир Зеленский и его «партия» в парламенте имеют ясное понимание о структуре украинского общества, механизмах его интеграции и дезинтеграции, о месте Украины в системе международного разделения труда и системе международной безопасности. Не уверен, имеет ли он/они соответствующую стратегию переходного периода для последующей модернизации и «скачка через пропасть». Но не стоит отказывать ему в доверии: он в труднейшем положении на исторической развилке, где нужна мудрость и сила лидера. Пусть проявит их. Этому отчаянно смелому парню, попирающему неприкосновенные каноны союза бюрократии и криминала, надо помогать не потерять связь с народом.

А метафизический шок от предчувствия катастрофы логически вытекает из понимания, что в портфеле избранного президента может уже находится план действий, написанный не сынами Украины от имени Истории, а теми её пасынками, которые не обладают ясным пониманием задач, стоящих перед обществом и парламентом Украины.

Не случится ли так, что большинство в Раде, заведенное туда фактически одним президентом и не имеющее политического мандата ни от определённого класса, ни от определённого сословия, а якобы от «общества вообще», - что такое инфантильное большинство не выполнит свою основную политическую задачу исторического масштаба. Не станем ли мы свидетелями того, как парламентское большинство вместе с президентом предстанут перед консолидированной властью банковского и промышленного капитала олигархии в роли запутавшегося должника, «вместо того чтобы явиться к нему в роли грозного кредитора, взыскивающего революционные долги».

Последняя цитата отсылает нас к «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» К. Маркса и по исторической аналогии рождает неприятный вопрос: не захочет ли Владимир Зеленский в случае утраты реформаторской энергии рыхлого реформаторского большинства и доверия избирателей надеть на себя сюртук мелкого диктатора Луи Бонапарта, который в декабре 1851 года тоже разогнал Национальное собрание и взял на себя эту бесславную роль. Тогда во Франции тоже была ситуация, по степени социального и политического хаоса во многом подобная нашей.