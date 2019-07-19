В Одессе задержан экс-начальник Национальной полиции Одесской области

В Одессе задержан экс-начальник Национальной полиции Одесской областиСегодня, 12:36
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Специальной антикоррупционной прокуратуры и Департамента внутренней безопасности задержали экс-начальника Национальной полиции Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Речь идёт о Дмитрие Головине, который ушел в отставку весной по состоянию здоровья.
Бывшего главного полицейского Одессы подозревают в присвоении, растрате имущества и завладении им путем злоупотребления служебным положением.