В Одессе задержан экс-начальник Национальной полиции Одесской области

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Специальной антикоррупционной прокуратуры и Департамента внутренней безопасности задержали экс-начальника Национальной полиции Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Речь идёт о Дмитрие Головине, который ушел в отставку весной по состоянию здоровья.

Бывшего главного полицейского Одессы подозревают в присвоении, растрате имущества и завладении им путем злоупотребления служебным положением.