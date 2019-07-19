В Киеве задержали начальника отделения полиции при получении взятки

Следователи терруправлений Государственного бюро расследований в Киеве задержали начальника одного из отделений Деснянского Управления полиции и бывшего следователя Печерского Управление полиции.

По предварительной информации начальник одного из отделений Деснянского Управления полиции в Киеве и бывший следователь Печерского Управление полиции требовали и получили 20 000 гривень. Деньги предоставлялись за несоздание препятствий и непринятие мер по прекращению деятельности учреждения государственной лотереи «МСЛ».

В результате спецоперации полицейский и бывший следователь задержаны при получении ими взятки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.