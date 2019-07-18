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В Одессе презентовали книги о немецких колонистах в Бессарабии

Сегодня, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Одесском историко-краеведческом музее состоялась презентация двух научных изданий-монографий, посвященных истории пребывания немецких колонистов в южном регионе. 

Первая книга - «Южная Бессарабия (Украина / Молдова) и немцы 1841-1940 гг. В Аккермане (Четатя-Алба)», ее автор - профессор, доктор естественных наук господин Артур Гольвтакжеер, а также «Правовое положение немецких колонистов на юге Украины (конец XVIII в. - 1917 г. .)» кандидата юридических наук, доцента кафедры международного и европейского права Национального университета« Одесская юридическая академия »Оксаны Каненберг-Сандул.

Автор книги «Южная Бессарабия (Украина / Молдова) и немцы 1841-1940 гг. В Аккермане (Четатя-Алба)» господин Артур Гольвер родился в 1930 г.. В семье немецких колонистов в г.. Четатя-Алба (сейчас Белгород Днестровский). Вследствие переселения немцев из Бессарабии в 1940 г. он попал в Германию. В течение многих лет он по крупицам собирал материалы по истории Бессарабии, в частности Аккермана, и тех немцев, которые там когда-то проживали. В 2014 году в Висбадене он издал на собственные средства эту научную работу на немецком языке. А в 2018 году по инициативе и финансовой поддержке Почетного консула Федеративной Республики Германия в Одессе господина Александра Николаевича Кифак, общества бессарабских немцев (г.. Штут-закалка) и самого автора вышло переведенное издание немецкой книги.

Книгу господина Артура Гольвера представила историк, автор многочисленных работ по истории немцев Причерноморья, немка по происхождению, госпожа Эльвира Плеська-Зебольд, которая в своем докладе уделила особое внимание быту немецких колонистов в городе Аккерман, их участия в общественной и религиозной жизни.

Автор книги "Правовое положение немецких колонистов на юге Украины (конец XVIII в. - 1917 гг.)" Оксана Каненберг-Сандул родом из бывшей немецкой колонии Арциз, этническая немка, представляя свою научную работу, раскрыла основные вопросы по административно-территориального устройства немецких колоний, нормативно-правовых документов, а именно религиозных прав, прав на образовательную самобытность, земельных прав, освобождение от воинских обязанностей и др.

В этот день всех участников презентации приехал поздравить председатель общества бессарабских немцев (г. Штутгарт) г-н Гюнтер Фосслер, который рассказал о деятельности организации, которую он представляет, и как менялосьотоношение разных поколений к истории их предков, которые долгое время жили в Бессарабии.

С приветственными речами также выступили в. о. главы Представительства МИД Украины в Одессе господин Сергей Валентинович Орлов, генеральный консул Румынии в Одессе, дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в Одессе г-н Эмил Рапчя, заместитель начальника управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской областной государственной администрации госпожа Ярослава Алексеевна Ризникова и директор департамента международного сотрудничества и маркетинга Одесского городского совета госпожа Александра Андреевна Олейникова.

Мероприятие было проведено по инициативе Почетного консула Федеративной Республики Германия в Одессе господина Александра Кифак и финансовой поддержке общества бессарабских немцев (г. Штутгарт).


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