На Чернобыльской АЭС переработали первую партию радиоактивных отходов

На территории ЧАЭС начал работу завод по переработке жидких РАО. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

За первую неделю эксплуатации завода по переработке жидких радиоактивных отходов, который расположен на промышленной площадке ГСП «Чернобыльская АЭС», успешно переработано 2755 кг отходов.

По словам специалистов ГСП «ЧАЭС», в процессе переработки жидкие отходы проходят несколько стадий и, в результате, путем цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы, которые являются более безопасной формой хранения и захоронения.

Сейчас 34 упаковки, образовавшиеся в результате переработки, находятся в зале выдержки на промплощадке ЧАЭС. После выдержки и проведения радиационного контроля на соответствие критериям приемки на захоронение, упаковки будут направлены на захоронение в специально оборудованное хранилище твердых радиоактивных отходов.

«На сегодняшний день происходит поэтапное освоение его проектной мощности. Постепенно завод должен выйти на переработку 42 упаковок - бочек емкостью 200 литров - в сутки. При бесперебойном функционировании завода на протяжении 250 рабочих дней, это 10,5 тыс. упаковок в год», - отмечает Председатель ГАЗО Виталий Петрук.

Проект завода по переработке жидких радиоактивных отходов был утвержден распоряжением Кабинетом Министров Украины в 2001 году и финансировался за счет Государственного бюджета Украины и отдельного счета ядерной безопасности. В 2014 году было завершено строительство и проведены комплексные испытания.