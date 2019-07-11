19 июля в Одессе устроят перфоманс на Потемкинской лестнице

Юбилейный Х кинофестиваль запомнится одесситам и гостям города еще одним знаковым событием. Известный театральный актер, режиссер, драматург и основатель первого в Украине независимого театра Влад Троицкий представит арт-музыкальный перформанс под открытым небом «Сходи». Об этом сообщает официальный сайт Одессы.

Музыкальный медиа-перфоманс продемонстрирует многообразие стилей современного искусства — нового взгляда на оперное искусство с сочетанием современных тенденций в медиа-арте и виджеинге. Медиа-художники, работающие в различных жанрах современной электронной музыки, объединятся с оперой в попытке достичь новых путей творческого сотрудничества в нестандартном сочетании стилей.

Шоу «Сходи до...» (Stairs to...) – это игра понятиями и ощущениями, сегодня и завтра. «Лестница до...» - к новым возможностям, новым горизонтам и новым перспективам. Это смелость строить завтра – главный месседж арт-перформанса.

Перформанс под открытым небом на Потемкинской лестнице состоится сегодня, 19 июля 2019 года в 21:30.

17 июля закончился Летний кинорынок ОМКФ – 2019. Участники Кинорынка посмотрели презентации релизов дистрибьюторских компаний и украинских кинопроизводителей, послушали доклады технических и сервисных компаний, обсудили важные для киноиндустрии вопросы.

Еще продолжаются мероприятия в рамках профессиональной секции Film Industry office: мастер-классы, панельные дискуссии, специальные показы и др.

Главным событием секции стал Питчинг национальных проектов. На Питчинг было представлено 13 конкурсных кинопроектов. По результатам Питчинга уже сегодня вечером, 19 июля, состоится церемония награждения победителей. Трое победителей получат призы, среди которых 60 000 гривен от Одесского международного кинофестиваля, 60 000 гривен от телеканала «Украина» и приз в размере 85 000 гривен от глобального движения солидарности за гендерное равенство HeForShe.

В рамках Х ОМКФ продолжаются встречи со звездами мирового кино, панельные дискуссии и мастер-классы. 18-го июля прошла творческая встреча с американской актрисой украинского происхождения – Иванной Сахно, которая также является членом жюри Международной конкурсной программы 10-го ОМКФ. В этот же день состоялась лекция на тему «Правда и ложь в создании документального кино» от французского режиссера, радиоведущей и члена жюри Конкурса европейских документальных фильмов на 10-м ОМКФ – Сони Кронлунд.

Также еще продолжаются кинопоказы конкурсных и внеконкурсных фильмов. Все желающие посмотреть и оценить качественное кино еще успеют это сделать – кинопоказы в рамках ОМКФ, в соответствии с расписанием, будут проходить в Фестивальном дворце (театр Музкомедии) и Фестивальном центре «Родина» (кинотеатр «Родина») сегодня и завтра в течение всего дня.

Завтра, 20 июля 2019 года, состоится Церемония закрытия Х Одесского международного кинофестиваля, где и будут объявлены победители ОМКФ – 2019.

Завтра же, в 21:30, в Зеленом театре покажут фильм французского режиссера Жака Деми «Ослиная шкура» (1970г), по мотивам сказки Шарля Перро. В главных ролях Катрин Денев и Жан Маре. Музыка – Мишель Легран.