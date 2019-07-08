» » В Одессе пытались обокрасть зенитно-ракетный дивизион - нарушитель ранен

В Одессе пытались обокрасть зенитно-ракетный дивизион - нарушитель ранен

Вчера, 18:14 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 16 июля, около 4 ночи, с применением огнестрельного оружия, задержан человек, который пытался ограбить военно-техническое имущество зенитного ракетного дивизиона в городе Одесса.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Патрульный на территории дивизиона территории обнаружил движение неизвестного лица у техники и немедленно доложил дежурному подразделения, который за считанные минуты прибыл на место с группой усиления.

Злоумышленник был обнаружен в одном из контейнеров технического имущества зенитно-ракетного дивизиона. После обнаружения он попытался отбиться от вооруженного патруля слезоточивым газом из баллона и попытался убежать.

Как сообщают военные, далее все произошло по Уставу: предупреждение, предупредительный выстрел и выстрел на поражение.

Выстрелом из автомата Ак-74 патрульный прострелил ногу злоумышленника.

Кроме баллона со слезоточивым газом нарушитель был «вооружен» инструментом, средствами радиосвязи и сумками для переноски краденого. Сразу было установлено, что действует он не один, а с группой еще трех человек, которые ждали его в автомобиле, но задержать их не удалось.

Нарушителю сразу оказали первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение. По словам задержанного, ему - 18 лет, проживает в Киеве.

Признаки действий группы лиц говорят о том, что это была попытка завладеть дорогостоящими деталями техники с целью сбыта, однако следствие не будет исключать и другие версии.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 19:01

В Станице Луганской перенесли борьбу с саранчой на 17 июля

Вчера, 18:56

Конституционный суд опубликовал решение о Законе про декоммунизацию

Вчера, 17:00

В Луганске террористы готовят рейды по злостным неплательщикам за воду

Вчера, 16:57

Луганским предпринимателям обещают дешевые кредиты с возмещением

Вчера, 16:01

ООН выделит 5 млн долларов на общественную безопасность в Луганской и Донецкой областях

Вчера, 15:45

На КПВВ в Станице Луганской пытались затеять драку

Вчера, 15:14

Пристайко: Россия обязалась повлиять на террористов для строительства моста в Станице Луганской

Вчера, 14:29

Луганская «Заря» купила 4 новых игроков

Вчера, 14:14

В Станице Луганской начали борьбу с саранчой при помощи пестицидов

Вчера, 14:09

Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США, но адвокаты затягивают процесс

Вчера, 13:48

В Северодонецке нашлось 15 миллионеров

Вчера, 09:38

15 июля российские террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня

Новости Украины:

Вчера, 18:14

В Одессе пытались обокрасть зенитно-ракетный дивизион - нарушитель ранен

Вчера, 16:45

В Киеве в одном из многоэтажных жилых домов нашли повешенным 20-летнего парня.

Вчера, 14:09

Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США, но адвокаты затягивают процесс

15-07-2019, 12:01

В Одессе произошел оползень грунта на пляже

12-07-2019, 09:40

В Киеве закрыли 5 станций метро на синей ветке

11-07-2019, 13:05

ОПОРА подала около полусотни заявлений в полицию по нарушениям на выборах в Одессе

10-07-2019, 12:48

Зеленский назначил руководителя Киевской областной администрации

10-07-2019, 10:43

В Одессе охранник ночного клуба убил посетителя - видео

9-07-2019, 13:27

ГБР: На Волыни фискальная служба помогала «торговать» возмещением НДС

9-07-2019, 10:24

Как отдохнуть летом, если отпуск не светит?

8-07-2019, 19:21

В Киеве мужчина взорвал себя гранатой

8-07-2019, 15:28

Укрпочта объявила конкурс по оформлению почтовых ящиков

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 