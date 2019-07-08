В Одессе пытались обокрасть зенитно-ракетный дивизион - нарушитель ранен

Сегодня, 16 июля, около 4 ночи, с применением огнестрельного оружия, задержан человек, который пытался ограбить военно-техническое имущество зенитного ракетного дивизиона в городе Одесса.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Патрульный на территории дивизиона территории обнаружил движение неизвестного лица у техники и немедленно доложил дежурному подразделения, который за считанные минуты прибыл на место с группой усиления.

Злоумышленник был обнаружен в одном из контейнеров технического имущества зенитно-ракетного дивизиона. После обнаружения он попытался отбиться от вооруженного патруля слезоточивым газом из баллона и попытался убежать.

Как сообщают военные, далее все произошло по Уставу: предупреждение, предупредительный выстрел и выстрел на поражение.

Выстрелом из автомата Ак-74 патрульный прострелил ногу злоумышленника.

Кроме баллона со слезоточивым газом нарушитель был «вооружен» инструментом, средствами радиосвязи и сумками для переноски краденого. Сразу было установлено, что действует он не один, а с группой еще трех человек, которые ждали его в автомобиле, но задержать их не удалось.

Нарушителю сразу оказали первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение. По словам задержанного, ему - 18 лет, проживает в Киеве.

Признаки действий группы лиц говорят о том, что это была попытка завладеть дорогостоящими деталями техники с целью сбыта, однако следствие не будет исключать и другие версии.