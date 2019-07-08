Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США, но адвокаты затягивают процесс

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, сообщает DW.

Решение принято после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии.

Сейчас вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки Фирташа в Америку решает Земельный суд Вены.

В то же время, австрийский общественный вещатель ORF сообщает, что Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдачу США отложено.

25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США. Окончательное решение должен принять Минюст Австрии. В случае экстрадиции, бизнесмену грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.