В Одессе произошел оползень грунта на пляже

Вечером 14 июля в Киевском районе Одессы между центральным пляжем и пансионатом «Борей» произошел оползень со склона на побережье на площади около 200 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия бригады спасателей в первую очередь проверяли завалы в поисках пострадавших людей.

До наступления темноты на месте оползня никого не найдено и поисковые работы были приостановлены до утра 15 июля в связи с угрозой дальнейшего оползня со склона.

К работам привлекалось 60 человек. и 11 ед. техники, из них от ДСНС 36 чел. личного состава и 7 ед. техники.