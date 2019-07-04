ОПОРА подала около полусотни заявлений в полицию по нарушениям на выборах в Одессе

Полиция Одесской области составила 12 административных протоколов по заявлениям ОПОРЫ с начала парламентской предвыборной кампании.

Всего наблюдатели ОПОРЫ подали в полицию 46 заявлений о возможных правонарушениях. 34 из них касались изготовления и размещения наружной рекламы без выходных данных и, вероятно, изготовленной не за счет избирательных фондов кандидатов и партий. На втором месте по частотностью оказались заявления о возможном подкупе избирателей путем предоставления бесплатных товаров и услуг.

По результатам рассмотрения заявлений полиция составила 12 административных протоколов, причем 11 из них - по ст. 212-13 КУоАП (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск), один - по ст. 212-10 КУоАП (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации).

«Во время избирательных кампаний очень важно, чтобы взаимодействие общественных организаций и полиции было продуктивным, эффективным и беспристрастным. Это будет способствовать как доверию граждан к правоохранительным органам, так и прозрачности избирательной кампании», - отметил во время совещания с представителями полиции 9 июля координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Одесской области Анатолий Бойко.