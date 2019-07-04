Зеленский назначил руководителя Киевской областной администрации

Новым главой Киевской областной государственной администрации стал Михаил Бно-Айриян. Указ о его назначении подписал президент Владимир Зеленский, о чем он объявил во время брифинга в аэропорту Борисполь.

Бно-Айриян родился в 1984 году в Баку, учился во львоской школе и Киевском университете им. Шевченко по специальности "международные экономические отношения", а также в МГИМО ("международный нефтегазовый бизнес").

26 июня 2019 года Кабмин поддержал назначение Бно-Айрияна на должность председателя Киевской ОГА.