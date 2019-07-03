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ГБР: На Волыни фискальная служба помогала «торговать» возмещением НДС

Сегодня, 13:27 citynews.net.ua | Напечатать

Следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований разоблачена противоправная схема формирования налогового кредита по НДС предприятиями-импортерами транспортных средств на территории Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Упомянутая схема действовала следующим образом: после растаможки транспортных средств юридические лица (импортеры) выписывали документы на их реализацию конечному реальному потребителю (в основном физическому лицу). Впоследствии осуществлялась повторная продажа автомобиля по поддельным документам. Эти финансовые операции были «транзитными», то есть проводились с целью дальнейшей продажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. Как следствие, предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов.

По предварительным подсчетам деятельность такой транзитно-конвертационной группы нанесла ущерб государству на 190 миллионов гривень.

«Теневой рынок» действовал при содействии и непосредственном участии должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области.

В настоящее время, следователями ГБР проводятся 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ДФС, местах проживания его должностных лиц. Также обыски проводятся по адресам деятельности конвертационных групп, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме.


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