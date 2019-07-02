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В Киеве мужчина взорвал себя гранатой

Вчера, 19:21 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи квалифицируют произошедшее как самоубийство. На месте работают представители всех профильных служб.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, сообщение о взрыве на улице, в результате которого погиб человек, поступило около 15:30. По вызову немедленно выехали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции.

Происшествие произошло примерно в 15:20 на территории Святошинского района столицы. По предварительной информации, в результате взрыва гранаты получил смертельные ранения житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения.

В настоящее время место происшествия осматривают эксперты-криминалисты, а следователи общаются со свидетелями инцидента. Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ. По словам мужчины, потерпевший погиб от взрыва гранаты. Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы.


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