Укрпочта объявила конкурс по оформлению почтовых ящиков

Укрпочта в рамках арт-проекта «Почта добра» объявила конкурс для художников и дизайнеров на лучшее оформление почтовых ящиков.

Компания предлагает присоединиться к инициативе и предложить свое видение, как должны выглядеть почтовые ящики, что вскоре украсят вход в Главпочтамт Киева (ул. Крещатик, 22) и станут настоящими арт-объектами.

Участникам нужно продемонстрировать свое видение связи между людьми во всем мире, ведь именно эту важную роль играет почта в общем, и почтовые ящики в частности.

Эскиз необходимо представить в виде рисунка, графического макета с визуализацией, в электронном виде в формате jpeg, 300 dpi.

Отправлять заявки до 25 июля на участие и конкурсную работу (эскиз) нужно на email: info-noreply@ukrposhta.ua (общий размер письма не должен превышать 10 МБ).

Количество работ от одного участника не ограничено. Результаты конкурса будут объявлены 12 августа.