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В Киеве агитаторы за мажоритарщиков Зеленского раздавали футболки и кепки

Сегодня, 14:36 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве горожанам раздают бесплатные футболки и кепки в обмен на подписку в телеграмме и Фейсбуке на страницу кандидатов-мажоритарщиков от "Слуги народа".

Наблюдатели ОПОРЫ встречали агитаторов в 221 и 217 округах.

Так, 5 июля на Печерске (на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Джона Маккейна) агитаторы и 4 июля на Оболони (возле станции метро "Минская") команды, состоящие из двух агитаторов, останавливались в людном месте. С собой имели сумку одежды и воздушный шарик с надписью "ЗеQUEST".


Фото Гражданской сети ОПОРА. Агитатация у метро "Минская".

Прохожим предлагали принять участие в так называемом квесте. Для этого нужно было собирать наклейки и выигрывать призы: бейсболку или футболку со слоганом "Зе!" И названием городского района.


Фото Гражданской сети ОПОРА. Подарки с партийной символикой "Слуги народа" для жителей Оболони и Соломенке.

Люди диктовали свои номера телефонов, им приходили смс с ссылкой на аккаунты мажоритарниц "Слуги народа".


Скринкопия сообщение, которое приходит избирателю

В зависимости от округа, на Марьяну Безуглую (Оболонь) или Анну Пуртову (Печерск, часть Шевченковского и Соломенского районов). В присутствии агитаторов нужно было подписаться на эти аккаунты и на Печерске за такой шаг людям выдавали по бейсболке, а на Оболони - кепку или футболку на выбор.

Марьяна Безуглая зарегистрирована кандидатом от "Слуги народа" на 217 округе 25 июня. Всего на Оболони зарегистрировано 26 кандидатов.

Анна Прутова тоже зарегистрирована 25 июня и баллотируется на 221 округе. 

В соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов" политики могут дарить своим избирателям подарки с партийной символикой, но стоимость не может превышать 3 процента от минимальной зарплаты.

Минимальная заработная плата на сегодня - 4173 гривны. Три процента от этой суммы - 125,19 грн. При условии, если кандидаты или партии распространяют товары со своей символикой и эти товары дороже порога, установленного законодательством, такие их действия могут иметь признаки косвенного подкупа избирателей.

Под это же определение подпадают любые товары или услуги без символики, если они дороже 57,63 грн.

Ответственность за подкуп избирателей предусмотрена Уголовным кодексом.


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