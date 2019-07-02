Трансформеры: игрушки нового поколения

Трансформер остается на пике популярности уже очень долгое время. Благодаря новым мультфильмам, где героями выступают роботы, эти игрушки получили новый виток востребованности. Современные трансформеры выполнены из высококачественных материалов, они яркие, обладают разными функциями, световыми и звуковыми эффектами, а главное, что они один в один похожи с героями, которые дети видят на экране.

Конструкция трансформера значительно изменилась в 2007 году, когда зрителям был представлен новый фильм Майкла Бея. Игрушки, выпущенные по мотивам этих фильмов, стали более челоковеподобными, механизм и конструкция стали более сложными. Дети, которые были фанатами этих фильмов, просто не выпускали из рук трансформеров, их было невозможно отличить от экранных персонажей.

Уникальность этой игры состоит в том, что за считанные минуты робот может быть трансформирован в автомобиль, причем марок и моделей автомобиля существует огромное разнообразие, в вертолет, грузовик. Многие модели имеют дистанционный пульт управления и ими можно управлять на расстоянии. Такое перевоплощение очень увлекательно для ребенка, им нравится подвижность всех деталей. Кроме того, играя. Ребенок имеет возможность почувствовать себя героем спасателем! Каждый герой наделен свои характером, определенной силой, малыш выбирает сам кем он хочет быть на этот раз!

Какие бывают трансформеры и как выбрать подходящего для своего ребенка?

На рынке детских товаров представлено огромное количество роботов , в основном они выпускаются по мотивам мультфильмов и анимация. Классифицировать их можно по следующим категориям:

крупногабаритные - те, которые достигают в высоту около 30 см. перевоплощаются они в габаритные автомобиля, спортивное авто, а также в крупных динозавров;

наборы - это комплект, состоящий из нескольких автоботов, которые в совокупности собираются в самолеты, автомобили, машинки;

модели на ДУ - такие трансформеры состоят из несколько частей, которые отличает их подвижность, а перевоплощение происходит за счет нажатия кнопки на пульте управления;

модели, которые движутся за счет питания от батареек.

Советы по выбору трансформера

Игрушки такого формата очень полезны для младшего поколения, так как развивает образное и логическое мышление. Поэтому он просто обязан быть у каждого крохи. Родители всегда беспокоятся за безопасность своего чада, при выборе игрушек, поэтому уделяют особое внимание на прочность автобота, его подвижность, а также на краски робота.

Выбирая развлечение для своего ребенка следует обратить внимание на материал, из которого он состоит (пластик, металл, или комбинированный тип), а также на прочность соединения. Приобретая робота также следует учитывать возраст ребенка, для новичков подойдут более простые модели, а вот для профессионалов можно выбрать более сложные конструкции.

Материал должен быть безопасными и не содержать токсичных веществ.

Но самым главным критерием выбора должен оставаться интерес ребенка, который будет вызывать робот. Для всех любителей мультфильмов такие игрушки станут отличным подарком, а проводить с ними время будет увлекательно и незабываемо!

Оригинальные игрушки-трансформеры

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