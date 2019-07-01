В Одессе полиция проверяет информацию о минировании Морского вокзала, на причалах которого пришвартованы корабли НАТО. Аноним требует убрать корабли из Одессы и допустить к участию в выборах Андрея Клюева и Анатолия Шария.

О событии сообщил в своем Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Получили "требования" запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию товарищей Клюева и Шария на выборах. Иначе, обещают подорвать Морской вокзал и причалы в Одессе", - написал Омелян.