В Одессе "заминировали" морвокзал - хотят Шария, Клюева и отказ от НАТОСегодня, 13:23
В Одессе полиция проверяет информацию о минировании Морского вокзала, на причалах которого пришвартованы корабли НАТО. Аноним требует убрать корабли из Одессы и допустить к участию в выборах Андрея Клюева и Анатолия Шария.
О событии сообщил в своем Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Получили "требования" запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию товарищей Клюева и Шария на выборах. Иначе, обещают подорвать Морской вокзал и причалы в Одессе", - написал Омелян.