В Одессе ураган сломал 53 дерева и травмировал женщину - фото

Вчера, 3 июля 2019 года, сильные порывы ветра и дождь стали причиной падения 53 деревьев и более 40 крупных веток в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В результате непогоды упавшие деревья по нескольким адресам повредили фасады зданий. Так, серьезно пострадала кровля дома по адресу: ул. Пастера, 36. Работы по ее восстановлению будут выполняться за счет КП «ЖКС «Порто-Франковский». Также повреждения получили припаркованные под деревьями автомобили. Зафиксированы обрывы линий электропередач.

Из-за падения дерева по ул. Пастера травмы ноги получила женщина.