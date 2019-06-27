В Одессе полицейский брал взятки за сокрытие притонов

Следователями теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, задокументирована противоправная деятельность старшего оперуполномоченного Нацполиции в Одесской области, который требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 1400 долларов США.

Как сообщает пресс-служба ДБР, старший оперуполномоченный за взятку в сумме 1400 долларов США обещал не заводить оперативно-розыскного дела и не сообщать органам досудебного расследования о содержании гражданкой притонов на территории города Одесса.

При получении неправомерной выгоды милиционера задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и отстранения от должности.