В Киеве собираются митинговать против правового нигилизма Верховного суда и ЦВК

На Майдане Независимости в Киеве во вторник вечером планируют провести протестную акцию из-за решения ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

В частности, сообщение о встрече на Майдане написал активист Роман Синицын на своей странице в Facebook.

"Русского пропагандиста Шария и шестерку Януковича Клюева зарегистрировано кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц небесной сотни", - написал он.