На Киев обрушился мощный ураган

В результате урагана в Киеве попадали деревья и образовались пробки. В столице сейчас идет сильный дождь. В Киевской городской государственной администрации сообщают, что гроза будет до конца дня.

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Киевляне сообщают о полной остановке автомобильного движения в районе Академгородка: От конечной скоростного трамвая до обойного рынка на Окружной (в сторону Академа) все стоит. Причина - дерево упало на дорогу и авто, для проезда остался один ряд. По возможности, лучше объехать. - пишет Киев оперативный.

В частности, в КГГА сообщили, что в ближайший час и до конца суток по прогнозам синоптиков будет гроза, град, порывы ветра и шквалы 25-28 м / с (II уровень опасности, оранжевый).