26 июня российские террористы 39 раз нарушили режим прекращения огня

26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 39 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелами оказались позиции ВСУ в районе Крымского и Екатериновки.

В районе Екатериновки российские террористы обстреливали позиции ВСУ из автоматических гранатометов. В районе Крымского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области российские террористы обстреливали украинскую территорию практически по всей линии соприкосновения из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 и 82 мм. Кроме того, позиции ВСУ в районе Павлополя были обстреляны из 122 мм артиллерии.

За минувшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевые травмы.

По данным разведки 25 июня двое оккупантов были уничтожены.