В Луцке крымские татары развернут самый большой флаг

В Луцке крымские татары бежавшие из российской оккупации развернут самый большой флаг.

ОО «Крымские татары Волыни» при содействии Меджлиса крымскотатарского народа, Луцкого городского совета, БФ «Мой Крым» проведут праздничные мероприятия ко Дню крымскотатарского флага 26 июня.

Праздничные мероприятия начнутся в 18:00 на Театральной площади Луцка с развертывания крупнейшего в истории Украины (45х6 метров) крымскотатарского флага.

В 19:00 стартует автопробег посвященный Дню крымскотатарского флага, а после окончания мероприятий Театральной площади состоится празднование с угощением традиционными крымскотатарскими блюдами.