Представители Национальной полиции проверят информацию о заминировании всех школ, роддомов и торговых центров в Киеве.

В понедельник на электронную почту департамента патрульной полиции поступило сообщение о заминировании всех объектов столицы.

"В сообщении говорится, что заминированы все родильные дома, учебные заведения и торговые центры. Описаны только торговые центры. Там их около полутора десятков наименований", - сообщили в полиции.

В НПУ объяснили, что должны проверить каждый объект. Поэтому проверки могут длиться в течение нескольких дней.

"Есть сообщения. Должны отрабатывать. Поэтому будем проверять все. Сейчас штабом разрабатывается схема проверки. Возможно, будут привлекаться какие-то дополнительные силы. Ведь объектов для проверки много, а соответствующих групп меньше. Будут по очереди проверяться. Будут приниматься решения полностью эвакуировать, или такой необходимости не будет", - добавили в полиции.