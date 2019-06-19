Партии Саакашвили отказали в регистрации на выборы в Верховную Раду

23 июня состоялось второе заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела Председатель Комиссии Татьяна Слипачук.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили", в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых указанной политической партией, в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. Также отказано в регистрации Богомазова П.С. представителем указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса.

При рассмотрении этого вопроса Комиссия отметила, что внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля 2019 Указом Президента Украины от 21 мая 2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 на заседании Совета Политической партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, не могло быть осуществлено.

Комиссия констатировала, что созыв и проведение внеочередного Съезда Политической партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" 10 июня 2019 года, а также утверждение на нем избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе и выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах состоялось в нарушение требований устава этой партии.

Также принято решение направить в Национальную полицию Украины копию этого постановления и копии протокола заседания Совета Политической партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" от 8 мая 2019 и протокола внеочередного Съезда Политической партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" от 10 июня 2019 для осуществления проверки и в случае необходимости принятия предусмотренных законодательством мер реагирования.